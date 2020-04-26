Самара, , 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По словам чиновников, коронавирус выявили у 15 жителей Тольятти. Кроме этого, три случая заражения зафиксировали в Сызрани и по одному — в Ставропольском районе и Чапаевске.

При этом, при обследовании круга общения ранее инфицированных лиц выявили семь зараженных коронавирусной инфекцией человек. Еще 13 граждан — при сдаче тестов на коронавирус с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ.

Таким образом, в Самарской области зафиксировали 229 граждан, инфицированных этой инфекцией. 26 пациентов поправились, а два скончались от COVID-19. Врачи сейчас наблюдают за 630 пациентами.

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