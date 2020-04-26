Анкара, , 12:39 — REGNUM В Турции беременная собака «усыновила» бездомного котенка. Об этом 26 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

Хозяйка собаки приютила бездомного котенка и в скором времени обнаружила, что ее беременный питомец начал вскармливать животное, как собственного щенка.

«Я не могла поверить своим глазам. Моя беременная собака начала кормить котенка. Я была очень счастлива. У котенка теперь появилась мама», — отметила в комментарии агентству хозяйка собаки.

Женщина уже придумала кличку своему новоиспеченному питомцу, она назвала его Оксуз, что означает сирота.