Чита, , 12:29 — REGNUM Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Забайкальского края Сергей Лукьянов объяснил разницу между медицинской маской и респиратором FFP-3. Его слова цитирует официальный сайт региона:

«Разница между многоразовым респиратором и обычной маской в том, что первый можно носить 24 часа. То есть, при в ходе в грязную зону моностационара на четыре часа, медспециалист, надевает респиратор.

После выхода он снимает его, обрабатывает под бактерицидной лампой, и может надеть вновь, при в ходе в грязную зону. Таким образом, респиратор используется несколько раз. Тогда как обычная медицинская маска, имеет защитные свойства не более двух часов», — отметил эксперт.

По его словам, принципиальное отличие этих средств индивидуальной защиты в том, что респиратор имеет специальный фильтр. Кроме того, каждый респиратор подписан и тем самым не может быть перепутан между владельцами.

Напомним, по состоянию на утро 26 апреля в Забайкальском крае выявлено 96 случаев SARS-CoV-2. Всего в регионе развёрнуто шесть моностационаров, они расположены в Чите, Нерчинском, Чернышевском, Борзинском, Петровск-Забайкальском, а также Могойтуйском районах.

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