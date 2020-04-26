Пермь, , 12:27 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 26 апреля, подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Среди новых подтверждённых случаев 13 мужчин, 46 женщин и двое детей. Известно, что один человек прибыл из Москвы, а остальные контактировали с носителями возбудителя коронавирусной болезни.

В краевом Минздраве отмечают, что большая часть выявленных случаев связана с локализованным очагом заражения в ведомственной клинике СвЖД «РЖД-Медицина». Все зараженные коронавирусом изолированы и проходят лечение. Круг контактных лиц определен и находится под меднаблюдением.

На сегодняшний день, в Прикамье зафиксировано 454 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. Выздоровел 61 человек, скончались шесть пациентов.