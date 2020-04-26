Иваново, , 12:25 — REGNUM 11 новых случаев заражения подтверждено в Ивановской области за последние сутки, сообщили 26 апреля в региональном оперштабе.

В общей сложности в регионе подтверждено 274 случая заражения коронавирусом. 70 пациентов с подтверждённым заражением выздоровели. Так в регионе зарегистрировано два летальных случая среди заражённых.

Отметим, что за десять дней с начала тестирования пациентов с ОРВИ в регионе (с 16 апреля) было выявлено 27 положительных тестов на коронавирус в этой группе, в том числе шесть — за последние сутки.

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