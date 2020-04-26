Москва, , 12:23 — REGNUM В Институте проблем безопасности развития атомной энергетики Российской академии наук (РАН) будет подготовлен доклад об аварии на Чернобыльской АЭС, об этом 26 апреля сообщает ТАСС.

Доклад должен быть подготовлен к 2021 году и будет приурочен к 35-летию трагедии, об этом в комментарии изданию сообщил академик РАН Леонид Большов.

«Мы в 2021 году, к 35-летней годовщине аварии на ЧАЭС, выпустим российский национальный доклад, посвященный истории и опыту преодоления последствий событий в Чернобыле», — отметил ученый.

Большов подчеркнул, что подобное мероприятие проводится регулярно — каждые пять лет — в докладе будут рассмотрены причины аварии, а также необходимые меры по преодолению ее последствий.

Напомним, 26 апреля 1986 года недалеко от города Припять, расположенного сегодня на Украине, произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. В результате трагедии скончались свыше 600 человек.