Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 26 апреля оперштаб по борьбе с SARS-CoV-2.

Таким образом общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 649. Более 100 человек госпитализированы, есть пациенты в тяжёлом состоянии.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону один из пациентов с подтверждённым коронавирусом скончался 17 апреля. О смерти гражданина Китая стало известно 24 апреля. По некоторой информации, в Ростовской области мужчина занимался лечением детей-инвалидов.

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