Кигали, , 12:30 — REGNUM Граждан Руанды, вынужденных оставаться в США и странах ЕС из-за запретов на передвижения, введенных в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, начнут возвращать на родину. Об этом передает местная газета The New Times со ссылкой на заявление министра иностранных дел Руанды Винсента Бирута.

В интервью изданию Бирута сообщил, что правительство намерено эвакуировать всех граждан страны, находящихся за границей, в особенности студентов.

По информации журналистов издания, эвакуация стала возможной после того, как правительство Руанды завершило подписание договора с национальной авиакомпанией RwandAir и другими участниками сделки, чтобы начать еженедельные рейсы через Брюссель. В соответствии с соглашением, рейсы начнутся с 1 мая.

Бирута подчеркнул, что все прибывшие будут помещены в двухнедельный карантин в правительственных специализированных учреждениях.

Гражданам Руанды, застрявшим в США, рекомендовали заранее регистрироваться на рейсы до Брюсселя, которые будут состыкованы с рейсами до Кигали.

Посол Руанды в США Матильда Мутантабана заявила, что в настоящее время 495 руандийских студентов в США выразили желание вернуться на родину.