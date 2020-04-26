Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Список жертв COVID-19 в Петербурге за минувшие сутки вырос до 27 человек. По данным федерального оперативного штаба, подтверждена смерть еще четверых пациентов с ранее установленной у них коронавирусной инфекцией.

Больница им. Боткина принимает больных COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, за субботу, 25 апреля, в Петербурге подтвержден 151 новый случай заражения, общее количество заражений за всё время пандемии достигло 3077 случаев.

При этом за всё время излечились от коронавируса в городе на Неве, по данным оперштаба, 489 человек.

За минувшие сутки в России зафиксировано 66 летальных случаев в результате заболевания COVID-19. За весь период в России от коронавируса скончались 747 человек.

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