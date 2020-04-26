Якутск, , 12:21 — REGNUM В Якутске четыре врача офтальмологической больницы заразились коронавирусом. Об этом 26 апреля сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге.

Николаев сообщил о новых случаях заражения коронавирусом, которые были выявлены за последние сутки. Всего было зафиксировано девять новых случаев. Одна пациентка, у которой был подтвержден COVID-19, скончалась.

По словам главы республики, женщина в течение двух недель была подключена к аппарату ИВЛ.

«Состояние еще двух пациентов тяжелое, один на искусственной вентиляции легких. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни, но самое лучшее, что могут сделать якутяне сейчас», — сообщил он.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге скончались четыре медсестры. Все они, как пояснили в комитете по здравоохранению, скончались либо от сопутствующих заболеваний либо они заразились коронавирусом «не при исполнении трудовых обязанностей».

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