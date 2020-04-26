Калининград, , 12:16 — REGNUM В калининградский аэропорт «Храброво» из Испании вернулись 146 российских моряков, сообщили 26 апреля в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Из Лас-Пальмаса вернулись 90 жителей Калининграда, 16 уроженцев Санкт-Петербурга, Карелии и Псковской области, а также 40 человек из Крыма. Крымские моряки уже вылетели домой, жители Калининграда обязаны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции, все остальные — помещены в обсерватор.

Отметим, Лас-Пальмас — это порт, где меняются экипажи и ремонтируются рыболовные суда. Около 200 российских моряков закончили работу, не могли покинуть порт из-за ограничительных мер с коронавирусом.