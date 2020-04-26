Джакарта, , 12:16 — REGNUM Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что за сутки в стране выявлено 275 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

По его словам, по состоянию на 26 апреля 2020 года в Индонезии подтвердили 8882 случая заражения SARS-CoV-2.

Число случаев смерти от COVID-19 в Индонезии выросло до 743.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 апреля 2020 года в Джакарте выявлено 3746 случаев заражения SARS-CoV-2.

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