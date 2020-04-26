Уфа, , 12:15 — REGNUM Поиски девятилетнего мальчика продолжаются в Башкирии. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт».

По словам добровольцев, к поискам мальчика присоединились и волонтеры из Челябинской области. Ребенка продолжают искать сотрудники различных ведомств, соседи и жители других селений. Сейчас идет обследование местности вокруг деревни Нижний Ташбукан Гафурийского района.

Отмечается, что поисковые работы ведутся в сложных погодных условиях во время дождя со снегом и сильного ветра. Помимо этого, поднимается уровень воды в реках.

Поисковики обнаружили следы медведя и волка, что подтверждает высказывания жителей села о том, что в лесу есть дикие звери.

Чиновники местной администрации предоставили помещение для поискового штаба, питание волонтерам и места для сна. В настоящее время поисковые работы продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 22 апреля девятилетний мальчик ушел из дома своего дедушки в селе селе Нижний Ташбукан и до настоящего времени его местонахождение не известно. Следственный комитет в Башкирии возбудил уголовное дело по факту его исчезновения.

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