Алма-Ата, Казахстан, , 12:04 — REGNUM Конфискованные вещи на сумму 250 млн тенге ($580 тыс.) получили детские дома Алма-Аты, сообщили в комитете по финансовому мониторингу министерства финансов республики.

Ведомство передало в детские дома куртки, джинсы, обувь, спортивные костюмы, футболки и другие вещи. Одежда была изъята по делам о контрабанде и приобщена в качестве вещественных доказательств.

Изъятые вещи распределены также между семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. Ранее решением суда все вещи переданы в доход государства.

Напомним, в ноябре 2019 года сотрудники таможенного поста «Алтынколь-жол» в Алма-Атинской области Казахстана пресекли контрабанду одежды на сумму 70 млн тенге ($162 тыс.).