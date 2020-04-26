Сухум, , 11:54 — REGNUM В Абхазии скончалась 95-летняя пациентка, ранее заболевшая COVID-19. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции.

В сообщении говорится, что коронавирус был выявлен у женщины 11 апреля. Она проходила лечение от COVID-19 в Гудаутском центральном госпитале. Смерть наступила в результате осложнений.

«Диагноз COVID-19 был поставлен еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Абхазии российские военные проводят дезинфекцию от коронавируса.

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