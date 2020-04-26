Найроби, , 11:55 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта заявил, что власти страны ведут поиски 50 человек, которые сбежали из карантинного центра в столице страны, Найроби. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление Кеньятты на пресс-конференции.

По словам президента, по обнаружении сбежавших пациентов вернут в карантинный центр.

«Поиски 50 человек, сбежавших из карантинного центра, продолжаются, граждане Кении, я призываю вас уважать меры, принимаемые для борьбы с пандемией COVID-19», — заявил президент журналистам.

Как отмечают журналисты, ежедневная стоимость нахождения в карантинном центре в Найроби составляет 2000 кенийских шиллингов (20 долларов США). Многие пациенты также жалуются на плохие условия в карантинных центрах.

По словам репортеров, ранее 32 пациента при загадочных обстоятельствах сбежали из карантинного центра в городе Мандера.

Напомним, что в Кении выявили 343 случая заражения коронавирусом.