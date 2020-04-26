Ухань, Китай, , 11:29 — REGNUM В больницах Уханя не осталось ни одного пациента, зараженного коронавирусом. Об этом 26 апреля заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн на брифинге.

«По состоянию на 26 апреля, в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией», — сказал Ми Фэн. Всего в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, китайский город Ухань в провинции Хубэй стал эпицентром распространения коронавируса в КНР. В Ухане выявили 50 333 случая заражения, 3869 человек скончались. Всего в Китае выявлено 82 827 случаев заражения коронавирусом.

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