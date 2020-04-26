Анкара, , 11:29 — REGNUM Власти Турции эвакуировали из Эфиопии 260 своих граждан. Об этом 26 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

Решение об эвакуации было принято президентом страны Реджепом Эрдоганом, заявившем о необходимости возвращения своих граждан, выразивших соответствующее желание, к своим семьям.

«Возвращающиеся хотят присоединиться к своим семьям и заботиться о пожилых людях, которые нуждаются в помощи в это непростое время», — об этом в комментарии агентству заявил турецкий посол в Эфиопии Япрак Алп.

Напомним, в общей сложности в Эфиопии проживают 3 тыс. 500 граждан Турции, 500 из них уже покинули страну и вернулись на родину. Вновь прибывшие должны будут пройти двухнедельный карантин.

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