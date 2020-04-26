Туркестан, Казахстан, , 11:17 — REGNUM На пять суток арестован мужчина, угрожавший медицинским работниками в Мактаральском районе Туркестанской области Казахстана, сообщает 26 апреля издание Polisia.kz.

Сотрудники полиции зарегистрировали данный факт по статье «Угроза». Кроме того, нарушителю выписан штраф за совершение мелкого хулиганства в условиях чрезвычайного происшествия.

Напомним, в начале апреля работники скорой помощи Алма-Ате пожаловались на участившиеся случаи нападение на врачей. В «скорой помощи» призвали быть терпимее к медикам.

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