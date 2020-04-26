Канберра, , 12:20 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон успокоил жителей страны по поводу запуска нового приложения, позволяющего отслеживать нарушителей карантина. Об этом 26 апреля сообщает The Guardian.

Глава правительства подчеркнул, что установка приложения будет не обязательной, также в комментарии изданию он отметил, что решение о введении данного новшества было не самым предпочтительным из вариантов.

Ранее правительство Австралии запустило приложение, позволяющее отслеживать нарушителей карантина. Правозащитные организации резко отреагировали на данное нововведение, осудив правительство за вторжение в «частную жизнь».

Для работы приложения, владельцы сотовых телефонов должны его скачать самостоятельно, власти Австралии надеются, что оно будет установлено у по меньшей мере у 40% населения.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Австралии достигло 6 тыс. 711 человек, число скончавшихся от заболевания COVID-19 в стране достигло 83 человек.

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