Инчхон, Южная Корея, , 11:14 — REGNUM К 2022 году в южнокорейском городе Инчхон построят инновационный центр по уходу за детьми. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на мэрию города.

Согласно опубликованным данным, центр будет построен в районе Пупхён-дон на участке площадью 14 600 квадратных метров. Проект, начало реализации которого запланировано на текущий год, оценивается в 24,1 млрд вон (~$19,5 млн).

Известно, что на помимо родильного зала, комнаты для кормления грудью, комнаты для новорождённых и беременных на территории центра будут размещены библиотека, различные аудитории и классы, центр поддержки, игровые комнаты и площадки.