Кишинёв, , 11:10 — REGNUM За минувшие сутки границу с Молдавией пересекли 2109 человек, 1393 из которых прибыли в страну. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе пограничной полиции Молдавии.

В сообщении говорится, что 538 человек прибыли в Молдавию через границу с Румынией, 451 — через границу с Украиной, 404 — через воздушное пространство (аэропорт «Кишинев»).

Все лица, пересекшие молдавскую границу, прошли обследование, в результате которого ни у кого не было выявлено симптомов заражения коронавирусом.

Читайте также: Мэр Кишинева призвал на Радоницу оставаться дома

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Кишинева Ион Чебан призвал жителей молдавской столицы поминальные дни провести дома.