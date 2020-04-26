Москва, , 11:04 — REGNUM За минувшие сутки от COVID-19 в Москве вылечились 128 пациентов. Об этом 26 апреля заявила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам общее число выздоровевших пациентов достигло 3175. Ракова добавила, врачи назначают лечение с учетом индивидуальных особенностей и в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в России выявили 74 588 случаев заражения коронавирусом, в том числе 39 509 — в Москве и 8494 — в Московской области.