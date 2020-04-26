Минск, 26 апреля 2020, 11:01 — REGNUM 85 граждан Белоруссии, а также граждане других государств прибыли 26 апреля в Минск чартерным рейсом компании «Белавиа». Об этом сообщает «Беларусь сегодня».
По данным журналистов, самолет приземлился в аэропорту «Минск» в 3:25. Кроме граждан Белоруссии в Минск прибыли граждане России, Украины, Латвии, Литвы, Армении, Грузии, Румынии, Индии и Австрии. На борту самолета всего находились 180 пассажиров, включая двоих детей в возрасте до двух лет. По прилету пассажиры авиалайнера прошли медицинский осмотр в зоне прибытия.
Гражданка Белоруссии Александра Соколовская рассказала журналистам, что вылететь из Индии ей пришлось в связи с окончанием срока действия визы. Она отметила, что в данный момент в Индии введено множество ограничений таких, как комендантский час, закрытие пляжей, а также ограничение выхода из дома отведенными для этого часами. Также она отметила, что не знала, когда может появиться еще возможность покинуть Индию.
Другие пассажиры, которые также дали короткое интервью изданию «Беларусь сегодня», остались довольны перелетом и выразили благодарность руководству республики за возможность покинуть Гоа.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому эвакуация граждан республики в связи с пандемией будет производиться за счет граждан, а не из бюджета страны. Эвакуированные граждане должны будут оплатить свой перелет на родину до конца текущего года.