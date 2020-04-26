Минск, , 11:01 — REGNUM 85 граждан Белоруссии, а также граждане других государств прибыли 26 апреля в Минск чартерным рейсом компании «Белавиа». Об этом сообщает «Беларусь сегодня».

По данным журналистов, самолет приземлился в аэропорту «Минск» в 3:25. Кроме граждан Белоруссии в Минск прибыли граждане России, Украины, Латвии, Литвы, Армении, Грузии, Румынии, Индии и Австрии. На борту самолета всего находились 180 пассажиров, включая двоих детей в возрасте до двух лет. По прилету пассажиры авиалайнера прошли медицинский осмотр в зоне прибытия.

Гражданка Белоруссии Александра Соколовская рассказала журналистам, что вылететь из Индии ей пришлось в связи с окончанием срока действия визы. Она отметила, что в данный момент в Индии введено множество ограничений таких, как комендантский час, закрытие пляжей, а также ограничение выхода из дома отведенными для этого часами. Также она отметила, что не знала, когда может появиться еще возможность покинуть Индию.

«А что касается суммы билета, я посчитала, что при «открытии» неба, билеты могут стоить и больше. Плюс нужно снимать жилье в Индии, покупать еду и так далее. Думаю, проще выплатить деньги до конца года за сегодняшний прилет», — цитирует пассажирку рейса белорусское СМИ.

Другие пассажиры, которые также дали короткое интервью изданию «Беларусь сегодня», остались довольны перелетом и выразили благодарность руководству республики за возможность покинуть Гоа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому эвакуация граждан республики в связи с пандемией будет производиться за счет граждан, а не из бюджета страны. Эвакуированные граждане должны будут оплатить свой перелет на родину до конца текущего года.