Уфа, , 10:56 — REGNUM «Библионочь-2020» в Уфе впервые прошла в онлайн-режиме. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в этом году акция, в которой приняли участие более 2,7 тысяч граждан, была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Во время пятичасового онлайн-марафона прошло представление видеопортала «Навечно в наших сердцах». Этот ресурс посвящен фронтовикам-уфимцам, героям Советского Союза. А деятели культуры рассказали о своих любимых книгах о войне. На мероприятии были показаны работы, которые участники сделали своими руками. Кроме этого, прошли мастер-классы, на которых участники мастерили голубя мира и писали письмо ветерану.

А сотрудники библиотек весь вечер читали стихи и произведения о войне. Кроме этого были показаны военные фильмы. А артисты исполнили песни военных лет.

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