Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:39 — REGNUM После того, как общее число выявленных в Танзании случаев заражения коронавирусом резко достигло 284, жителей Дар-эс-Салама призвали носить медицинские маски в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на обращение губернатора области Дар-эс-Салам.

В соответствии с заявлением Пола Маконды, все, кто будет игнорировать данное постановление, будут задержаны.

«Каждый житель, который направляется в магазин или на рынок за покупками обязан носить медицинскую маску, купленную в аптеке, или самодельную из ткани, в противном случае мы примем меры», — добавил Маконда.

Он отметил, что водителям общественного транспорта будет запрещено обслуживать пассажиров, которые не носят маску.

По словам корреспондента RFI, жители города заявляют, что данное постановление губернатора будет выполнено должным образом. Однако он отметил, что большинство жителей предпочитают носить тканевые самодельные маски, жалуясь на высокие цены на маски промышленного производства в аптеках. Средняя цена на маску в Дар-эс-Саламе составляет 2000 — 2500 танзанийских шиллингов (0,87 — 1,08 долларов США).

Как передавало ИА REGNUM, ранее представители ВОЗ обвинили правительство Танзании в промедлении принятия мер против распространения коронавируса, что вызвало резкий рост числа заражений. Хотя в Танзании были закрыты школы, лидер страны отказался от введения запрета на проведение церковных служб.

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