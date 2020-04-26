Ангарск, Иркутская область, , 10:31 — REGNUM В Приангарье, где уже зарегистрировано четыре смерти пациентов, заражённых SARS-CoV-2, к принятию пациентов с COVID-19 подготовили 90 мест в Ангарской городской больнице №1. Они предназначены, в первую очередь, для тех, кому необходимо хирургическое вмешательство. Как сообщает официальный сайт региона, сегодня, 26 апреля, там побывал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«До ситуации с COVID-19 в больнице оказывалась плановая и экстренная помощь по профилям хирургия, колопроктология, челюстно-лицевая хирургия. Сейчас все эти отделения распределены по другим медучреждениям Ангарска», — пояснила главный врач больницы Ирина Демко.

Игорь Кобзев поручил облагородить территорию при медучреждении, установить контейнеры для СИЗ, чтобы использованные средства правильно утилизировать.

«Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации с коронавирусной инфекцией. В Ангарском городском округе семь случаев заражения», — отметил глава региона.

Напомним, на сегодняшний день в Иркутской области выявлено 95 инфицированных, из которых 65 находятся в инфекционных отделениях стационаров и 25 — выздоровели. Ангарская городская больница №1 является одним из семи региональных учреждений здравоохранения, которые были перепрофилированы для больных COVID-19.

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