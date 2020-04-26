Петрозаводск, , 10:30 — REGNUM В Республике Карелия обнаружен очаг заражения коронавирусной инфекцией у членов одной большой семьи. Десять человек, в том числе четверо детей разных возрастов и дедушка, заболели COVID-19 после контакта с зараженными родственниками. Об этом 26 апреля сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Всего в регионе за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших — 85-летний мужчина и четверо детей — в возрасте двух, четырех, восьми и 16 лет.

«В одном семейном очаге — сразу плюс 10 новых «положительных» на COVID-19, с которыми контактировали заболевшие ранее члены семьи», — пояснил министр.

Глава республики Артур Парфенчиков в свою сообщил, что у четырех из десяти заболевших COVID-19 уже развилась пневмония.

Таким образом в Карелии на сегодняшний день зарегистрировано 56 случаев заражения.

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