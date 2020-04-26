Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Стефани Паниселло (Клэр Редфилд в Resident Evil 2 Remake) заявила, что она сейчас работает над другим проектом вместе с ещё одним актёром озвучки Resident Evil. Об это 25 апреля сообщил портал ComicBook.

Паниселло не сообщила никаких подробностей о предстоящем проекте. Эксперты считают, что им может оказаться новая игра в серии Resident Evil.

Напомним, Resident Evil — это серия видеоигр в жанре ужасов с элементами выживания. По слухам, сейчас ведётся разработка сразу двух новых проектов франшизы.

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