Москва, , 10:20 — REGNUM В России режим самоизоляции для пожилых людей могут ослабить уже после майских праздников, поскольку ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

По его словам, как правило, острые респираторные инфекции приходят с наступлением холодов, коронавирус также появился в зимний период, поэтому этот вирус «будет работать по этим законам».

«Безусловно, вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Онищенко заявил, что смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах России может быть оправданным в связи с тем, что в целом по стране не может быть единого плато и единого течения заболеваемости COVID-19.

Смягчение режима самоизоляции допустимо в сфере оказания услуг, например, в ряде регионов можно открыть парикмахерские и салоны красоты, если это позволяет эпидемиологическая ситуация, уточнил он.

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