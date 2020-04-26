Кишинёв, , 10:24 — REGNUM Благодарность соотечественникам, участвовавшим в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) выразил президент Молдавии Игорь Додон. Об этом лидер Молдавии написал 26 апреля на своем telegram-канале.

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Додон провел параллель между произошедшей 34 года назад трагедией и нынешней ситуацией с пандемией коронавируса, отметив, что «как и сегодня, когда весь мир вовлечен в борьбу с вирусом COVID-19, человеческая солидарность и взаимопомощь были тогда важнее всего».

От имени граждан Молдавии Игорь Додон выразил «глубокую признательности» более 3,5 тысячам соотечественников, «героям, подставившим плечо, проявившим самоотверженность, мужество и высокую гражданскую ответственность при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

"Как глава государства я приложу все усилия, чтобы обеспечить права и социальную защиту людей, нуждающихся в помощи», — пообещал Додон.

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Напомним, сегодня, 26 апреля, прошло 34 года с момента аварии, произошедшей на Чернобыльской атомной электростанции.