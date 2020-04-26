Роквилл, США, , 10:16 — REGNUM Энтузиаст с ником Mister-Blue-Sky1 создал для Fallout 4 необычный «летающий бункер». Об этом 25 апреля сообщил портал PCGamesN.

Огромное здание поднимается в воздух при помощи воздушного шара и нескольких парусов. Объект пока нельзя добавит в Fallout 4, но Mister-Blue-Sky1 работает над решением этой проблемы.

Напомним, Fallout 4 — это ролевая игра от Bethesda Game Studios. Игра пользуется большой популярностью, благодаря различным пользовательским модификациям.

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