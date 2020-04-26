Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM За субботу, 25 апреля, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции еще 8410 человек. Об этом утром 26 апреля сообщили в городском оперативном штабе.

Днем ранее, в пятницу, было обследовано 9335 человек.

Ранее падение количества проведенных тестов в выходные было гораздо ощутимым, по сравнению с буднями, а теперь эти показатели практически не отличаются.

На карантине в Петербурге на утро 26 апреля находится 3740 человек, большая часть из них — 3193 — контактные лица. При этом 54 человека находятся в обсерваторе, 493 — на самоизоляции.

До минимума сократилось количество лиц, которые прибывают из других стран и обязаны 14 дней пробыть в карантине. За субботу в Петербурге о прибытии из другой страны на территорию России сообщили 11 человек.

Напомним, в Петербурге, по данным на 25 апреля, зарегистрировано 2926 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 23 человека. Выздоровели 460 человек.

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