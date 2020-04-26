Москва, , 10:11 — REGNUM Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России остается около 173 тыс. человек, сообщили 26 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, проведено более 2,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 156 тыс. — за последние сутки. В России выявили 74 588 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в России от COVID-19 вылечились 6250 человек, скончался — 681. За сутки выявлено 5966 новых случаев заражения.

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