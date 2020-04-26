Токио, , 10:17 — REGNUM Японская еженедельная газета Sankei Shimbun сообщает, что в КНДР, где якобы отсутствуют заражённые коронавирусом, зарегистрировали не менее 267 смертельных исходов от заболевания COVID-19.

Согласно докладу Ассоциации северокорейских перебежчиков «Северокорейский Народный фронт освобождения», в Северной Корее на карантин были помещены 48 528 человек, 267 человек скончались.

Отмечается, что все погибшие числятся как пациенты, которые ранее могли заразиться коронавирусом. В провинции Хамгён-Намдо на карантин было помещено 13 750 человек (41 летальный исход), в городе Синыйджу — 2 426 человек (51 летальный исход), в Пхеньяне — 125 человек (5 летальных исходов).

В докладе также приводится информация, что с 1 апреля в КНДР ограничили проведение общественных мероприятий и обязали всех граждан носить защитные маски.