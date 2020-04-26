Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Гоночная аркада 80's Overdrive выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 25 апреля сообщила «Игромания».

Релиз Switch-версии состоится 7 мая 2020 года. Изначально игра была доступна только на портативной консоли Nintendo 3DS.

В 80's Overdrive игрокам будут доступны шесть ретро-автомобилей и несколько гоночных трасс. Зарабатывать деньги на улучшение своего транспорта и открытие нового контента можно будет в сюжетной кампании.

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