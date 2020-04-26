Ташкент, , 09:56 — REGNUM Систему дистанционных консультаций по лечению пациентов, заразившихся коронавирусом, запустили медики Узбекистана и Китая, сообщили в пресс-службе посольства КНР в Ташкенте.

К системе присоединились две больницы китайской провинции Цзянси и десять клиник Узбекистана. Система направлена на установление регулярных контактов между врачами и укрепление сотрудничества между эпидемиологами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля китайская компания передала Узбекистану четыре комплекта аппаратов КТЭА-ТТS Treatment Device для лечения легочных болезней.

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