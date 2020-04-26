Киев, , 09:52 — REGNUM По состоянию на утро 26 апреля на Украине зафиксировали 8617 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По данным представителей Центра, в течение суток 25 апреля в стране поступила информация о 492 подтверждённых случаях.

Госпитализированы 2750 человек, включая 115 детей. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 107 человек, включая одного ребёнка и семерых медиков.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 209 человек, из них 108 мужчин и 101 женщина», — сказано в сообщении.

Выздоровели 840 человек, включая 162 медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из общежитий Запорожья коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 11 человек. Общежитие закрыли на карантин и начали тестировать всех его жителей.

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