Кишинёв, , 09:47 — REGNUM В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, выпускники молдавского Государственного университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану будут защищать дипломы дистанционно. Об этом сообщают 25 апреля «Аргументы и факты в Молдове».

Данное решение было принято членами сената вуза 23 апреля. По словам проректора учебного заведения Ольги Чернецкой, ранее выпускники медицинского вуза сдавали экзамены, состоявшие из аттестации практических навыков, защиты дипломной работы, устного и клинического экзаменов.

Защита дипломных работ в сложившейся ситуации будет происходить в дистанционном режиме согласно графикам, установленным деканами факультетов, отметила она.

Отмечается, что в нынешнем году диплом о высшем образовании могут получить 917 студентов Государственного университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией также отменяется торжественная церемония с произнесением клятвы врача.

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