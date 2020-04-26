Киев, , 09:41 — REGNUM Пользователи видеохостинга Youtube высмеяли видеозапись учений Военно-морских сил (ВМС) Украины. Ролик опубликован на канале «Военное телевидение Украины».

На видео показано, как поисково-спасательное судно «Донбасс» выходит в Азовское море, и личный состав начинает стрелять по пластиковым бутылкам, плавающим за бортом.

Пользователей поразило плачевное состояние судна, которое в комментариях сравнили с лодками сомалийских пиратов и «плавучей мастерской». Некоторые не поверили, что в ВМС Украины сами сняли данный ролик и выложили в интернете.

Зрители особо отметили устаревшее оружие украинских силовиков:

«ДШК, АКМ… а чего тогда не трёхлинейки и митральезы Гочкиса или Гатлинга? (огнестрельное оружия второй половины XIX века — ИА REGNUM) Какой музей разграбили эти доблестные воины?».

Отметим, что ходе учений также применялось такое несвойственное морякам оружие как гранатомёт СПГ-9 «Копьё».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что правоохранительные органы Украины готовят подозрение бывшему президенту Украины Петру Порошенко, экс-главе глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову и командующему ВМС Украины Игорю Воронченко. Эти лица могли отдать приказ ВМС Украины совершить провокацию в Керченском проливе в конце 2018 года.

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