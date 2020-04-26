Вашингтон, , 09:31 — REGNUM От COVID-19 в США скончались 53 934 человека, в том числе 17 126 — в Нью-Йорке. Об этом 26 апреля сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, число выявленных случаев заражения в США составило 939 235. Лаборатории проверили на коронавирус 5,2 млн человек, в том числе 778 тыс. — в Нью-Йорке, 506 тыс. — в Калифорнии и 333 тыс. — во Флориде.

Отметим, США занимает первое место среди стран мира по число выявленных случаев заражения коронавирусом. В Испании обнаружено 223 759 пациентов с COVID-19, в Италии — 195 351, Франции — 161 644.