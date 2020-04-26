Москва, 26 апреля 2020, 09:23 — REGNUM Групповой прыжок на парашютах в Арктике с высоты 10 тыс. метров выполнили российские десантники. Об этом 26 апреля сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.
По словам Евкурова, операция проведена по приказу министра обороны Сергея Шойгу и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Прыжок был совершён на парашютных системах специального назначения с использованием кислородного оборудования. После десантирования бойцы выполнили учебно-боевые задачи.
«Такого до нас ещё никто не делал», — сказал Евкуров.
Он добавил, что такие учения будут проходить ежегодно, в разных районах Арктики.
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