Москва, , 09:23 — REGNUM Групповой прыжок на парашютах в Арктике с высоты 10 тыс. метров выполнили российские десантники. Об этом 26 апреля сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

По словам Евкурова, операция проведена по приказу министра обороны Сергея Шойгу и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Прыжок был совершён на парашютных системах специального назначения с использованием кислородного оборудования. После десантирования бойцы выполнили учебно-боевые задачи.

«Такого до нас ещё никто не делал», — сказал Евкуров.

Он добавил, что такие учения будут проходить ежегодно, в разных районах Арктики.

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