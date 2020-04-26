Кишинёв, , 09:19 — REGNUM В перинатальном центре муниципальной клинической больнице № 1 города Кишинева коронавирусом заразились семь сотрудников медицинского учреждения. Об этом, как передает NewsMaker. md, заявила во время брифинга министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Виорика Думбрэвяну.

Министр также отметила, что из 38 случаев заражения коронавирусом, подтвержденных 25 апреля в Дубоссарах, 37 были выявлены в центре временного размещения людей с ограниченными возможностями.

В связи с чем тесты на коронавирус проведут всем сотрудникам и постояльцам социального заведения. Это более 300 человек, отметила она.

Напомним, суточный прирост инфицированных коронавирусом в Молдавии по состоянию на 25 апреля составил 194 случая. Всего в Молдавии коронавирус выявили у 3304 человек.