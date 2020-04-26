Париж, , 09:10 — REGNUM Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке подтвердил мэрам крупных городов, что возвращение в школу начнется 11 мая для учителей и 12 мая для школьников, передает BFM TV.

«11 мая выйдут учителя, а не учащиеся. Школьники вернуться в класс 12 мая», — заявил министр выборным чиновникам в крупных городах.

Речь идёт о первой волне школьников, начальной и средней школы. С 18 мая в школы вернуться ученики профессиональных образовательных учреждений, а с 25 мая — все школьники.

«Если есть необходимость в масках для детей, министерство образования предоставит их», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции учёный совет опубликовал свои рекомендации относительно начала учебного года, запланированного на 11 мая 2020 года.

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