Уфа, , 09:15 — REGNUM Строительство нового инфекционного центра под Уфой идет, опережая запланированные сроки. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, для решения любого проблемного вопроса по этому объекту дается всего три часа. Ведь очень важно построить его как можно скорее, поскольку в стране и регионе зафиксировано увеличение количества жителей, инфицированных коронавирусной инфекцией. В связи с этим новую инфекционную больницу нужно сдать не позже конца мая.

Отмечается, что работы по этому объекту идут, опережая запланированные сроки строительства.

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