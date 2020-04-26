Рим, , 09:07 — REGNUM Италия не будет открывать границы для иностранных туристов до конца 2020 года. Об этом 26 апреля заявил министр культуры и туризма страны Дарио Франческини в интервью La Repubblica.

«Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства», — заявил Франческини.

Он добавил, что мае вновь откроются музеи и основные достопримечательности, которые ранее были закрыты из-за коронавируса. Среди них — Колизей и Помпеи.

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