Курган, , 09:03 — REGNUM Власти Курганской области заплатят за сообщения о загрязнении природных объектов. За каждый сигнал о тех, кто устраивает несанкционированные свалки в лесах, в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды заплатят 300 рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

Также оплате подлежат сообщения о тех, кто сбрасывает сточные воды в реки и озёра, моет транспортные средства в водоохранных зонах, пользуется недрами без лицензии и так далее.

Оплачиваться будут сообщения с фото — или видеофиксацией, датой и временем нарушения.