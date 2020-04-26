Москва, , 08:52 — REGNUM Бессистемный длительный просмотр новостей о коронавирусе является признаком общей тревоги во время самоизоляции, сообщает 26 апреля ТАСС со ссылкой на Центр экстренной психологической помощи.

Психологи считают, что тревога позволяет человеку собраться и стать более внимательным. Вместе с тем чрезмерная тревога может вызвать очень сильное беспокойство.

Пытаясь систематизировать информацию, человек ищет новые сообщения, которые, в свою очередь, еще больше увеличивают чувство тревоги. Человеку становится сложно сосредоточиться и выполнить запланированные дела — это тоже повышает беспокойство.

Психологи рекомендуют ограничить объем информации, выбрать несколько сайтов с официальными данным и не искать ответы в недостоверных источниках.

Отметим, для сохранения психологического здоровья подростков психологи рекомендуют сохранять привычный режим детей.

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