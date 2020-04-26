Москва, 26 апреля 2020, 08:52 — REGNUM Бессистемный длительный просмотр новостей о коронавирусе является признаком общей тревоги во время самоизоляции, сообщает 26 апреля ТАСС со ссылкой на Центр экстренной психологической помощи.
Психологи считают, что тревога позволяет человеку собраться и стать более внимательным. Вместе с тем чрезмерная тревога может вызвать очень сильное беспокойство.
Пытаясь систематизировать информацию, человек ищет новые сообщения, которые, в свою очередь, еще больше увеличивают чувство тревоги. Человеку становится сложно сосредоточиться и выполнить запланированные дела — это тоже повышает беспокойство.
Психологи рекомендуют ограничить объем информации, выбрать несколько сайтов с официальными данным и не искать ответы в недостоверных источниках.
Отметим, для сохранения психологического здоровья подростков психологи рекомендуют сохранять привычный режим детей.
Читайте также: Психологи МЧС дали советы подросткам, как пережить самоизоляцию