Уфа, , 08:52 — REGNUM Жителям Башкирии разрешили ездить на рыбалку во время действия режима самоизоляции. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее изменение внесено главой региона Радием Хабировым в указ о повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Теперь жители республики могут один раз в неделю выезжать на рыбалку. Для этого необходимо зайти на сайт doroga02 и зарегистрировать эту поездку.

Кроме этого, возобновляется работа предприятий, которые торгуют стройматериалами, хозтоварами, запчастями для транспортных средств, товарами для садоводов, тканями, газетами и журналами, а также реализующие снасти для рыбалки, товары для охоты и детскую одежду.

Пенсионерам также разрешили ездить на дачи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии утвердили документ о прерывании режима самоизоляции, который необходимо заполнять жителям и иметь с собой для поездки на загородный участок.

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