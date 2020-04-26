Сеул, , 08:35 — REGNUM 24 апреля в ходе раскопок в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ) военнослужащие Южной Кореи обнаружили фрагменты костей и предметы, принадлежащие солдатам, погибших на Корейской войне 1950−1953 годов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Напомним, что южнокорейские военные возобновили поиски останков на возвышенности Хвасальмори в провинции Канвондо, где проходила крупнейшая битва, 20 апреля.

В прошлом году на возвышенности Хвасальмори специалистами было обнаружено 2030 фрагментов тел 261 погибшего и 67 476 вещей погибших военнослужащих.

19 декабря 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере, предусматривающее совместные поисковые работы на высоте Хвасальмори. В 2019 году Южная Корея проводила раскопки самостоятельно, так как КНДР не ответила на призыв Сеула.

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